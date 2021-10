La ministre de la Culture annonce la 5eme édition du mois du livre

La ministre de la Culture et de la promotion de la diversité, Achta Djibrine Sy a fait un point de presse, à la Bibliothèque nationale, ce vendredi, 29 octobre 2021, pour annoncer la célébration de la 5e édition du mois du livre et de la lecture.

« Le livre, vecteur de la paix et du vivre ensemble », c’est sous ce thème que la 5e édition du mois du livre et de la lecture sera célébrée du 02 au 30 novembre, à N’Djaména et dans les provinces.

Le choix de ce thème est fait pour « rappeler à nos compatriotes que le livre apporte une réponse holistique, permettant d’établir le lien entre le vivre ensemble et la paix, parce qu’il cultive en nous l’empathie, l’équité, le respect mutuel, la capacité à apprécier les différences », explique la ministre de la Culture et de la promotion de la diversité, Achta Djibrine Sy.

Puisque le livre est un vecteur du vivre ensemble, « un livre qui transmet des valeurs contraires à nos précieux principes de vie en communauté ; ne mérite pas d’être rangé dans les rayons de nos bibliothèques ou vendu sur notre marché national », déclare la ministre.

Cette 5e édition du mois du livre et de la lecture, se déroulera dans un contexte particulier que traverse le Tchad. Ce qui amène Achta Djibrine Sy à dire que « le livre nous permettra de jeter les bases de la réconciliation nationale, du dialogue inclusif, de la justice sociale et du développement dans un Tchad pluriel ».

Pour la réussite de cet évènement, la ministre sollicite l’implication sans faille de toutes les forces vives de la Nation. Et pour en bénéficier, elle invite les Tchadiens en général et les jeunes en particulier, à prendre part aux activités qui se dérouleront à la Bibliothèque nationale, à l’Institut français du Tchad, au Centre culturel Al-Mouna, dans les Centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC) et dans les établissements d’enseignement scolaires.