Kaar Kaas Sonn annonce la parution de son livre “Pour l’amour de Camille”

Par communiqué de presse, Kaar Kaas Sonn annonce que son livre, “Pour l’amour de Camille” paraitra le 10 août prochain.

Ce livre de 158 pages met en scène Gwendal et Camille. Le premier est un jeune breton qui a décidé d’aller au Nigeria pour travailler dans la logistique et le transport avec pour rêve de gagner beaucoup d’argent et sortir avec des filles. Camille, une française également, est quant à elle une volontaire dans un organisme qui s’occupe des réfugiés au Tchad.

C’est en visite au Tchad dans le cadre de ses activités que Gwendal tombe sur Camille. Mais celle-ci est enlevée par la secte Boko Haram qui sévit au Nigeria et globalement dans le bassin du lac Tchad. Des négociations compliquées s’engagent…

A noter que “Pour l’amour de Camille” est en lice pour le prix Francis Bebey qui sera décerné en novembre 2021 lors du festival “Les fous du livre” au Cameroun. Son auteur Kaar Kaas Sonn, qui vit en France, a publié plusieurs livres. il est aussi musicien.