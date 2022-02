Culture : Mahamat Saleh Haroun présente en avant-première son 2ème livre ” les culs- reptiles “

Le réalisateur Mahamat Saleh Haroun a présenté en avant-première son livre intitulé ” les culs- reptiles ” ce vendredi, 12 février 2022 à la bibliothèque nationale de N’Djamena.

Publié aux éditions Gallimard, ce livre de 226 pages réparties en 16 chapitres parle de la cohabitation Pacifique, du vivre-ensemble et bien d’autres choses.

Ce roman met en action plusieurs personnages avec des faits similaires à ce qu’on vit au Tchad. Les personnes de différentes catégories et couches sont présentées. On peut voir apparaitre les hautes autorités de l’Etat, les forces de l’ordre, un grand nombre des jeunes sans emploi parmi lesquels se trouvent les prostituées, les handicapés, les expatriés, les religieux et tant d’autres. 2 d’entre eux sont des acteurs principaux. on a Bourma et Remadji. Pour l’auteur, ces noms ne sont pas choisi au hasard. ” Quand on entend Bourma, c’est un musulman et Remadji une chrétienne. C’est pour briser ce mythe, casser cette barrière qui gangrène la société et constitue un problème à la cohabitation Pacifique“, indique-t-il et de compléter que les deux doivent surpasser ces appartenance et vivre ensemble.



L’auteur pousse à travers cette œuvre à réfléchir sur comment vivre en harmonie pour apporter le changement dans la société.

Zara Sakawa, stagiaire