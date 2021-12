A l’occasion de la clôture de la 5eme édition du mois du livre et de la lecture, la ministre de la Culture et de la promotion de la diversité, Achta Djibrine Sy, a rendu hommage à l’ancien ministre de la Culture Mahamat Saleh Haroun, l’initiateur de cet événement, en 2017 et aujourd’hui, lauréat du Grand prix littéraire. Ecoutez.