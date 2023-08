4 août, journée mondiale de la bière

Publié le 04-08-2023





Le premier vendredi du mois d’août de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la bière qui, du reste, doit être consommée avec modération, car l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Chaque année depuis 2008, le premier vendredi d’août est célébrée la Journée internationale de la bière. L’initiative, une fois n’est pas coutume, vient des États – Unis , mais s’est très vite propagée dans de nombreux autres pays.

Contrairement à d’autres journées mondiales, plus « sérieuses » , elle n’a pas été instaurée ni par l’ONU , ni par UNESCO. Elle aurait été initiée en 2007 par un groupe d’amis originaires de Californie, qui avaient réussi à convaincre le tenancier de leur bar favori qu’il était dommage que la bière ne soit pas célébrée à sa juste valeur : mondialement.

La première Journée mondiale de la bière eut donc lieu le 5 août 2008. Elle s’est rapidement répandue à l’international pour être célébrée ( en 2011 ) dans , au moins, 23 pays et 138 villes à travers le monde.

Selon l’organisation mondiale pour la santé, l’abus d’alcool tue chaque année plus de 3 millions de personnes.

À l’échelle mondiale, plus du quart (27 %) des personnes âgées de 15 à 19 ans sont des consommateurs actuels. Les taux de consommation actuelle sont les plus élevés chez les personnes âgées de 15 à 19 ans en Europe (44 %), suivis des Amérique (38 %) et du Pacifique occidental (38 %). Les enquêtes en milieu scolaire indiquent que, dans de nombreux pays, la consommation d’alcool commence avant l’âge de 15 ans, et l’écart entre les garçons et les filles est très faible.

La réduction de l’abus d’alcool contribuera à la réalisation d’un certain nombre de cibles des objectifs de développement durable (ODD) liées à la santé, notamment en ce qui concerne la santé de la mère et de l’enfant, les maladies infectieuses, les maladies non-transmissibles, la santé mentale, les traumatismes et les intoxications.