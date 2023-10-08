Publié le 08-10-2023





أعلن الجيش الإسرائيلي أن «عدداً ضخماً» من المدنيين والجنود الإسرائيليين محتجزون رهائن لدى حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت (الملازم) كولونيل جوناثان كونريكوس، في بث مباشر عبر موقع «إكس»، من الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، إن هناك عدداً ضخماً من الأسرى الإسرائيليين على قيد الحياة، ويفترض أن البعض الآخر مات، في يد «حماس».

كانت صحيفة «جيروزاليم بوست»، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية طلبت من أهالي المفقودين مساعدتها في العثور عليهم بعد الهجوم المباغت الذي بدأته حركة «حماس»، أمس، على جنوب ووسط إسرائيل وأسفر عن مقتل المئات. وأضافت الصحيفة أن تقارير غير رسمية تفيد بأن من المعتقد أن ما يصل إلى 750 إسرائيلياً في عداد المفقودين. وأشارت إلى أن أصدقاء وأقارب المفقودين يحاولون توحيد جهودهم من أجل العثور عليهم، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وتقول «حماس» إن عدد الإسرائيليين الذين تم أسرهم كان «أكبر بعدة مرات» من العشرات، وتم نقلهم إلى مواقع في جميع أنحاء قطاع غزة.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً يقودهم مسلحون بشارع في بلدة بئيري الإسرائيلية، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».