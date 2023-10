20 ans d’exploitation du pétrole : les ex-employés d’Esso broient du noir

Publié le 11-10-2023





Le Tchad a célébré le 20ᵉ anniversaire de l’exploitation de son pétrole ce 10 octobre 2023. Les ex-employés d’Esso, eux, estiment ne pas bénéficier dans leur ensemble des avantages liés à leur travail.

Ayant été engagés pour les travaux sur les différents sites pétroliers, 20 ans après, les ex-employés d’Esso sont dans le désarroi. Beaucoup d’entre eux sont décédés, mais les vivants continuent la lutte.

” Nous sommes plus de 4 000 employés de la filiale Tchad Cameroun Contractor. Après plus de 18 ans de bras de fer à la justice, nous avons eu gain de cause. Mais nous ne sommes pas satisfaits, car l’exploitation du pétrole tchadien n’a profité à personne “, explique Basile Ningatoloum, ex-employé du Tchad Cameroun Contractor ( TCC).

Pour Ali Hassan Zakaria, président des ex-employés de TCC, l’exploitation du pétrole n’a pas servi aux Tchadiens et que la précarité sociale dans les ménages en est l’une des illustrations parfaites.

” Effectivement, il y a 20 ans, le pétrole coulait au Tchad, mais cela n’a servi à rien. Nous sommes toujours dans la misère, car notre condition de vie n’a pas changé. Le pétrole profite à ceux qui sont au pouvoir. Il a fallu 18 ans de combat pour avoir nos droits sociaux”, dit-il.

” Nos revendications qui ont passé depuis 18 ans au Palais de justice, ne sont pas respectées par le consortium Esso-Tchad, et même le montant reçu. Nous vivons dans un pays où l’exploitation du pétrole est juste de nom, car sur le terrain, il n’y a rien de concret. Nous avons déjà perdu plus de 2000 de nos collègues, laissant des veuves et des orphelins, sans scolarité, ni moyens de subsistance. Et d’autres n’ont même pas encore reçu les droits sociaux décaissés depuis quelque temps. La lutte continue “, souligne Issa Mahamat.

Il faut rappeler qu’après des années de bataille judiciaire et de lutte syndicale, les ex-employés de TCC ont obtenu gain de cause en juin dernier, mais la lutte continue pour le paiement effectif de tous les ex-employés.