وصل الرئيس الإنتقالي القابوني الجديد العاصمة أنجمينا اليوم في زيارة عمل وصداقة كأولي زيارة له منذ توليه إدارة شؤون البلاد

وصل الرئيس الإنتقالي القابوني الجديد العاصمة أنجمينا اليوم في زيارة عمل وصداقة كأولي زيارة له منذ توليه إدارة شؤون البلاد

Abakar Imam moumine
TchadInfos
Publié le 09-10-2023

وصل الرئيس الانتقالي القابوني الجنرال بريس كلوثير أوليغي نغويما، إلى العاصمة انجمينا يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023م في زيارة عمل وصداقة الي تشاد وتعتبر هذه الزيارة الاولي من نوعها الي تشاد وكان في مقدمة مستقبلية عدد من اعضاء الحكومة الإنتقالية في مقدمتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد محمد صالح النظيف .

ولدى وصوله مطار حسن جاموس الدولي، تم استقباله بكل التكريمات وفقاً للبروتكولات المعمول بها في العرف الدبلوماسي لقاء رسمي حمل كل معاني الترحيب بحضور عمدة بلدية مدينة انجمينا ومستشارو الرئاسة وأعضاء التمثيل الدبلوماسي الغابوني لدي البلاد .

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