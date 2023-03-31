مرسوم رئاسي يقضي بتأميم جميع الأصول والحقوق أياً كان نوعها لشركة إيسو للإكتشاف وإيسو لتكرير النفط

Publié le 31-03-2023





بموجب مرسوم رئاسي وقع عليه رئيس الفترة الإنتقالية صباح اليوم 31مارس عام 2023م تم بموجبه تأميم جميع ألأصول والمستحقات اي كان نوعها لشركة ايسو تشاد للإكتشاف وإيسو لتكرير النفط كما نص المرسوم الرئاسي علي ان جميع الحقوق اي كان نوعها سواءً الناشئة عن الإتفاقيات بمافي ذلك التصاريح والإمتيازات واذون النقل وجميع الأذون الخاصة بالمحروقات الممنوحة لشركة ايسو تشاد للإكتشاف والإنتاج في تشاد وركز المرسوم الرئاسي علي تقديم جميع الحقوق الممنوحة لإيسو تشاد بما في ذلك تقديم المصلحة الوطنية .

في ال29 من شهر مارس عقدت جلسة استثنائية للدورة السادسة للمجلس الوطني الإنتقالي والتي تم بموجبها إعتماد مشروع قرار تأميم جميع حقوق شركة ايسو لتكرير النفط وتم اعتماد المشروع بنسبة 98% من قبل النواب في المجلس الوطني الإنتقالي بحضور ست وزراء إضافة الي وزير المحروقات والطاقة بإعتباره الوزير المعني بهذا الشأن .

وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم المتعلق بتأميم جميع اصول شركة ايسو للإنتاج لنقل هذه الحقوق بقوة القانون لمصلحة الدولة ويشير المرسوم لوزير المحروقات والطاقة علي ان يتخذ كافة الإجرءات المتعلقة بهذا الشأن ويتم تحديد التعويضات الناجمة عن التدابير المنصوص عليها في المادة الأولي بشكل مشترك من وزيري المالية والميزانية ووزير المحروقات والطاقة .