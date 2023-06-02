قطاع الشباب من مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وداي ينظمون لقاء جماهيريا يؤكدون من خلاله دعمهم للحزب

Publié le 02-06-2023





نظم قطاع الشباب من مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وداي لقاء جماهيريا بفندق 3نجوم بأبشي مساء أمس الخميس الأول من يونيو 2023م .

جرى اللقاء بحضور الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ ،والأمين العام لولاية وداي ،وجمع من السلطات الإدارية والأهلية وجمع من كوادر ومناضلي الحزب .

ترأس الحفل الأمين العام للحزب الولائي للحركة/إسماعيل محمد صالح بلال .

ويأتي اللقاء الجماهيري بمبادرة من شباب ولاية وداي لتأكيدهم التام لدعم حزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS والوقوف معه في حاله وترحاله الذي يترأسه الأمين العام سالف الذكر ،وكذا دعمهم للمرحلة الانتقالية بقيادة الفريق /محمد إدريس ديبي إتنو .

عثمان عبد الرحيم ومحمدي هشام ،خلال حديثهما شكروا الحضور على مشاركتهم للقاء الجماهيري ،وأكدوا باسم الشباب دعمهم للحزب بكل ما أوتو من قوة .

وأشاروا إلى أن شباب الولاية قد واجه في السابق اقصاء وتهميشا ،إلا أن مرحلة تهميشهم قد ولَّت حسب ما أفادوا ،وإنهم يعزمون على المضي بالحزب نحو بر الأمان بحد قولهم .

وأضافوا بأن الشباب متحدون كلهم وراء MPS من أجل تشاد موحدة ومزدهرة .

وأشاروا إلى أن حزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS لا يزال على قيد الحياة في ولاية وداي رغم المرحلة العصيبة التي يمر بها .

ودعوا عمالقة الحزب إلى التشاور معهم في كل كريرة وصغيرة لتقدم الحزب ،وإنهم على أتم الاستعداد لتقديم مقترحات تفضي إلى تقدم الحزب وريادته في الساحة السياسية .

من جهتها ممثلة النساء جواهر حسين كتير ،خلال حديثها أشارت إلى دور المرأة التي تلعبه في الساحة السياسة وتعبئتها ودعمها لنجاح المرحلة الانتقالية والبحث عن آليات السلام والتماسك الاجتماعي .

ودعت النساء الأخريات إلى ارساء دعائم السلام والمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية مع طي الصفحات القديمة لانتصار الحزب والاسهام في السلام .

أما رئيس قطاع الشباب بالحركة الوطنية للإنقاذ MPS محمد طاهر دوسة توم ،شكر الشباب المناضل على مبادرتهم واصفا إياها بالجديرة والمفيدة بالنسبة للحزب .

وأشار إلى أن رئيس المرحلة الانتقالية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ،قد وضع أهمية قصوى للشباب .

وأكد بأن اللقاء الجماهيري للشباب يؤكد بنسبة100/٪ دعم الشباب للحزب ويشكل تطورا ملحوظا للحزب ولائيا بشكل ملحوظ .

بدوره الأمين العام للحزب /إسماعيل محمد صالح بلال ردًا على مطالب الشباب والنساء ،شكر الحضور على مشاركتهم اللقاء الجماهيري الذي كان بمبادرة من الشباب ،وأكد بأنه يسعى للعمل والتشاور معهم في كل صغيرة وكبيرة لتقدم الحزب .

ونوه إلى الأشياء التي تعرقل مسيرة الشباب والتنمية بالبلاد والتي يفترض غربلتها لتصحيح المسار من بينها مهددات الأمن والتنمية .

ودعا الشباب إلى توعية المجتمع لإرساء دعائم السلام وترسيخه للجمتمع حتى يكون المجتمع متفهما لحلحلة مشاكله بنفسه منبذا للتمييز العنصري والطائفي .

وحث الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ جميع أطياف المجتمع بما فيهم الشباب الذي يعد ركنا أساسيا للحزب والمجتمع إلى مضاعفة مشاركتهم السياسية في الحزب وكل مناحي الحياة المختلفة ،مؤكدا بأن السياسة تعد ضرورة حتمية في كافة المجالات وإنها ليست نفاقا كما يصنفها البعض ،بل تحتاج لحكمة وتريث في كل شيء .

وأشار الأمين العام إلى أنه لايتوعد للشباب بشيء مالم يقم بتنفيذه ،لكنه يسعى جاهدا لخدمة الشباب بصمت حتى يعلم الجميع إنه عمل عملا مميزا في مسيرة عمله .

وانتهز الأمين العام للحزب الولائي الفرصة في ختام حديثه لتقديم عمق شكره وامتنانه للسلطات العليا بالبلاد وقوات الدفاع والأمن على سهرها لاستتباب الأمن ،كما قدم شكره للرئيس التنفيذي لشركة البحيرة تشاد عبد الكريم آدم سينين ،باعتباره مناضلا ونائبا لأمانة الصندوق بالحزب الولائي على مبادرته لإعادة ترميم مقر الحزب بوادي بتكلفة قدرها 86 مليون فرنك أفريقي .