فرنسا تبعث سفيراً جديدا لدي تشاد بعد انتهاء مهمة سفيرها السابق

Publié le 03-08-2023





بعد انتهاء مهمة بيرنارد كوشوري السفير السابق لدي فرنسا في تشاد ، الذي عمل في تشاد قرابة الخمس سنوات يعين الإليزيه سفيراً جديداً لدي تشاد ويقدم نسخاً من ارواق اعتماده لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي والتعاون الدولي .

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتشادين بالخارج بمكتبه السفير الفرنسي الجديد في تشاد ، سعادة السيد إيريك جيرار الذي جاء خلفاً لبيرنارد كوشوري الذي انتهت مهمته في البلاد في شهر يوليو الماضي .

زيارة السفير الفرنسي الجديد لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية السفير محمد صالح النظيف اليوم الخميس 3 أغسطس2023م تهدف الي بحث ملفات الشراكة والتعاون بين قصر “توماي” وقصر “الاليزيه ” وبحث ملفات أخري ذات الإهتمام المشترك .

وخلال هذا اللقاء ، قدم السفير الفرنسي لرئيس الدبلوماسية التشادية نسخًا من اوراق إعتماده كسفير فوق العادة لدولة فرنسا الي تشاد كما سمح الإجتماع تبادل التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز العمل المشترك في شتى مجالات التعاون القائمة بين فرنسا وتشاد .

ويعد هذا اللقاء هو الأول للدبلوماسيين بمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة التعاون الثنائي بين انجمينا وباريس .