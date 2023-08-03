فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية تستنكران وقف بثهما في النيجر وتصفان هذا الإجراء بغير القانوني

Publié le 03-08-2023





علي خلفية الإنقلاب في النيجر الذي انتزع الحكم المدني من الرئيس محمد بازوم المنتخب ديمقراطياً اوقف العسكر قادة الإنقلاب بث كل من قناة فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية اليوم 3 يوليو عام 2023م وقد بدأ الإنقلاب الذي لم يعرف الي اين يفضي هل سيفضي الي قطع العلاقات مع الغرب ومع فرنسا كما فعلتا جارتيه مالي وبوركينا فاسو .

بعد أسبوع من الانقلاب في النيجر، تم تعليق بث برامج إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 في البلاد. وفقا لعدة مصادر هناك.

تستنكر فرانس ميديا ​​موند هذا القرار الذي تم اتخاذه خارج أي إطار قانوني أو توافقي، مما سيحرم أكثر المواطنين في المنطقة من الوصول إلى معلومات حرة ومستقلة.

في حين تعرضت إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 للرقابة في مالي وبوركينا فاسو خلال الأشهر الأخيرة، تذكر المجموعة بالتزامها الثابت بحرية إيصال المعلومة لمتابعيها، وباحترام التعددية الإعلامية، فضلا عن العمل الصحافي بمهنية وبسلامة وأمن الصحافيين.

تُمكن متابعة برامج إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 على موقع يوتيوب، وأيضا عبر تطبيقاتهما ومواقعهما الإلكترونية وحساباتهما على الشبكات الاجتماعية.