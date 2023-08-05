شهدت القاعة الكبري بالهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون تقديم مشروعي الدستور وترويج الدستور الجديدين بهدف عرضه للرأي العام تمهيداً للإستفتاء الدستوري القادم

Publié le 06-08-2023





انطلقت صباح اليوم السبت، 5 أغسطس 2023 ، بالصالة الكبري للمؤتمرات والفعاليات بالهيئة الوطنية للإذاعة والتليفيزيون تقديم مشروع الدستور الجديد والذي عرض بغرض إخطار كافة القوي الحية بالبلاد والمجتمع الدولي حول مشروع الدستور الجديد للبلاد ، ترأس الحفل الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الكبري للجمهورية ، السيد هاليكي شوا محمد .

يعد هذا الدستور الجديد ضمن المرحلة الجديدة التي تعمل من خلالها الحكومة الإنتقالية للعبور بمسار البلاد الإنتقالي الي مسار المؤسسات الدستورية التي تمخضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل والمستقل .

تلاه إطلاق الترويج للمشروع المذكور ، شهد هذا الحفل المزدوج مشاركة أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والدبلوماسيين المعتمدين في تشاد وقادة قوات الدفاع والأمن والزعماء التقليديين والمستشارينالوطنيين والقادة الدينين .

يستند هذا الدستور الجديد علي دستور عام 1996م فإن بعد نقاط هذا الدستور وردت في دستور عام 1996م وقد تناول المشروع الجديد للدستور اغلب المواد التي وردت في الدستور السالف الذكر وقد تناولها إما بالحذف او بالتعديل وقد أحدثت بعض المواد في ديباجة هذا الدستور .

تضمن الدستور الجديد السلطات الثلاث المشرعنة لأي نظام دستوري وفق الدساتير المعاصرة وقد تناول بشكل خاص مهام البرلمان وخصائصه ووظائفه كما تناول مهام المؤسسة التنفيذية ومهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ، وايضاً تناول مهام وصلاحيات المجلس الدستوري ، يعد هذا الدستور الذي هو قيد التطبيق فرصة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة .