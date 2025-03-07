حوادث في ليبيا: اعتقال 85 تشاديًا وإطلاق سراحهم واحتجاز 82 آخرون

في أعقاب الأحداث الأخيرة بمدينة قوترون في جنوب ليبيا، ألقت السلطات الليبية القبض على عدد كبير من مواطني دول جنوب الصحراء الكبرى المقيمين في وضع غير قانوني، بما في ذلك تشاديون. وذكرت وزارة الخارجية التشادية أنها تتابع القضية

وفي بيان صحفي بتاريخ السادس من مارس الجاري، لم يوضح طبيعة الحوادث، أعلنت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية للإفراج عن جميع المعتقلين التشاديين الحاملين لوثائق سفر صالحة وأولئك الذين في طور تسوية أوضاعهم

وفي الرابع من مارس الجاري تم الإفراج عن 85 من مواطنينا، بينهم 62 رجلاً و23 امرأة. توفي أحد مواطنينا للأسف بعد مرض قصير. وأكد المتحدث باسم الدبلوماسية التشادية إبراهيم آدم محمد في بيان صحفي أنه “بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج قريبًا عن 82 تشاديًا ما زالوا قيد الاحتجاز”

وتحث وزارة الخارجية المواطنين التشاديين على توخي الحذر واحترام الأنظمة المعمول بها في البلدان المضيفة

وفي ليبيا، كانت الاعتقالات التي طالت التشاديين محل تنديد من قبل الرأي العام في بعض الأحيان. وفي عام 2022، كانت الحكومة التشادية هي التي تدخلت وانتقدت الاعتقالات التي اعتبرتها “غير قانونية وتعسفية”، رداً على سجن أربعة مواطنين ليبين بحوزتهم أسلحة نارية ومتهمين بالصيد الجائر في الأراضي التشادية

تعمل تشاد، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، على زيادة العودة الطوعية لمواطنيها. وأكد البيان أن الحكومة ستواصل جهودها لتسهيل هذه العملية.