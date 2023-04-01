تعرض صحفي لمضايقة ومصادرة معداته من قبل شرطة بلدية الدائرة الثامنة أثناء القيام بواجبه المهني

Publié le 01-04-2023





تعرض عصر اليوم 1ابريل عام 2023م الزميل الصحفي الصافي آدم محمد لمضايقة ومصادرة معداته من قبل شرطة بلدية الدائرة الثامنة أثناء تغطيته لزحمة السير عصر اليوم ، مضايقات لم يسلم منها اي صحفي بهذا البلد نتيجة جهل بعض عناصر الشرطة لحرية الرأي والإعلام ومايشكله من أهمية في اي نظام دستوري في كل الدول .

الصحفي مدير نشر ” صحيفة بريس235″ قام بتصوير زحمة السير التي تصل ذروتها عند المساء خصوصاً في رمضان حيث قام الصحفي استجابة لضميره بتصوير الشارع كأي صحفي سارع رجال شرطة البلدية بالإتجاه نحوه باسلوب مستفز حيث قام احدهم بتنكيله ، الأمر الذي جعل الصحفي لم يرضي بذلك معتبراً ذلك إهانة في حقه .

حيث قام رجال شرطة البلدية بضربه وتنكيله ومصادرة هاتفيه الخلوين ومصادرة كاميراته ومعدات اخري من مستلزمات التصوير وعاد الصحفي لبيته متأثراً من المضايقة التي تعرض لها اثناء اداء واجبه المهني .