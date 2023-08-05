تحتضن العاصمة انجمينا غداً الإجتماع الأول لقمة دول جوار السودان علي مستوي وزراء الخارجية

Publié le 05-08-2023





أعلنت وزارة الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي عن عقد الاجتماع الأول للجنة وزراء خارجية دول الجوار للسودان يومي 6 و 7 أغسطس 2023 في انجمينا.

هذه القمة التي اعلن عنها خلال قمة رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للسودان المنعقدة في القاهرة ، مصر ، في 13 يوليو ، والتي قرر بموجبها تشكيل لجنة لوزراء الخارجية للدول الاعضاء في قمة دول جوار السودان .

هذا الإجتماع الاول للقمة وزراء خارجية دول جوار السودان والذي تحتضنه انجمينا غدا الأحد ومهمتها الرئيسية ، اقتراح سبل الخروج من الأزمة السودانية الراهنة والتي ادخلت السودان علي شفير حرب طاحنة خلفت الآف القتلي ونزوح وتشريد ملاين السودانين.

ترجمة الإرادة التي عبر عنها رؤساء الدول والحكومات في قمة القاهرة. تتماشى هذه المبادرة مع روح التكامل مع تلك التي تم اتخاذها بالفعل كجزء من عودة دائمة للسلام والإستقرار في السودان .

ويهدف عقد هذا الاجتماع الأول في انجمينا أيضًا إلى لفت انتباه الشركاء لتقديم استجابات عاجلة للأزمة الإنسانية المتزايدة.