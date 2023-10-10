بعد وصول الإنتقال السياسي الثاني في البلاد عامه الأول هل سيحقق ذلك مصالحة حقيقية يمكن أن تفضي الي مسار نحو غدا تتكامل فيه رؤية البناء والمصالحة التي ينشدها الجميع

Publié le 10-10-2023





عشية ذكرى تنصيبه للمرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية، ألقى الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي كلمة تحدث فيها مرة أخرى عن المصالحة والتوجه نحو حوار يفضي الي سلام حقيقي .

وخلال رسالته للأمة أعرب الرئيس الإنتقالي محمد إدريس ديبي أن “الانتقال السياسي الذي نقوم به بروح التوافق لا يمكن أن ينجح إلا في سلام حقيقي واستقرار ملموس”.

ويؤكد الرئيس الانتقالي أن هذا السلام يتطلب “بالضرورة” السعي لتحقيق المصالحة الوطنية. ويستشهد بأفعال في هذا الاتجاه مثل العفو عن المعارضين والمتمردين، وعودة المعارضين السياسيين والمسلحين.

وبالتالي، يعتقد الرئيس الانتقالي أنه قادر على “ترسيخ” عملية العفو الشامل والمصالحة التي تفضي الي وئام حقيقي. واضاف محمد ديبي : “أغتنم هذه الفرصة لأدعو مرة أخرى جميع مواطني الذين ما زالوا خارج البلاد، مهما كانت خياراتهم النضالية، إلى الثقة في بلدهم. ويؤكد محمد إدريس ديبي أن ضمان السلام الحقيقي يعتمد أيضًا على صحة قواتنا الدفاعية والأمنية.

وأبدي استعدا الفريق الحكومي الي المصالحة والتسامح المنشود من اجل تشاد الغد و في سياق آخر اتُهم بالأمس، 8 أكتوبر/تشرين الأول، نشطاء حزب “المحولون” الذين كانوا يستعدون لعودة زعيمهم نجاح ماسرا، بالإخلال بالنظام العام وتم اعتقالهم. وللتذكير، صدرت أيضا مذكرة اعتقال دولية في حق المعارض مسرا سيكسي .

وأشار الرئيس محمد إدريس ديبي في رسالته إلى الأمة بمناسبة مرور عام على المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية، الي انه خلال عام من العمل المتضافر قطع الفريق الحكومي شوطا كبيرا في مجال متعددة سيما الحوار والمصالحة الوطنية .

وأشار محمد إدريس ديبي في هذه الرسالة إلى أن البلاد اليوم تحافظ على أفضل العلاقات مع أصدقائها وتتألق بحضورها في كافة المؤسسات والمنظمات سواء الإقليمية والدولية .

وأضاف: “إن صورة بلادنا محترمة وعلينا أن نولي دبلوماسيتنا كل الاهتمام المطلوب حتى تكون الصداقة بين الدول وأيضًا بين الشعوب”.

وتناول الرئيس الانتقالي الأزمات التي تعيشها بعض الدول المتاخمة لتشاد “والتي لها عواقب وخيمة على بلادنا”، وأشار إلى أن “دبلوماسيتنا يجب أن تعمل من أجل العودة إلى السلام، وهو سلعة حيوية يحتاجها جيراننا بشدة”.

ويواصل أن هذه الأزمات المختلفة في جميع أنحاء البلاد يجب أن تقودنا إلى إدراك مدى أهمية السلام .