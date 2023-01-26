بعد تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى مع حالته أسعف المسن عبدالله عبيد الى المستسفى من احد المتبرعين

أسعف الأستاذ /عبدالله عبيد يوسف ،مساء اليوم الأربعاء 25 يناير عام 2023م إلى قسم الإسعافات الأولية بمستشفى أبشي الولائي من “قرية كُتُل ” الواقعة بمقاطعة “منجوبك” للتكفل بعلاجه كاملا من قبل المستجيب الأول للفته الإنسانية مدير مؤسسة “البحيرة تشاد” عبدالكريم آدم سنين .

وقد تداول فيديو من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأن أحد المواطنين قد أصيب بكسر فى ساقه لأن الظروف الإقتصادية حالت دونه من العلاج لأنه لايمتلك من المال مايعالجه الأمر الذي أدى الى يأسه من الناس لأن حالته مزرية للغاية وعلى هذا المنوال تقدم أحد المتبرعين بتكفل العلاج به ونقل الى المستشفي الإقليمي بمدينة أبشي .

مسن أسعف الى المستشفي بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات وهو فى هذه الحالة

يذكر إن المسعف قد أصيب بكسر على ساقله ،ولم يتلقى العلاج ولا الإهتمام بالرعاية الصحية لمدة 3سنوات طريح الفراش .