بعد إصدار الحكومة مذكرة إعتقال بحق رئيس حزب المحولون المعارض مسرا وإعلانه العودة الي البلاد هل سيحقق ذلك تداعيات علي المشهد السياسي في البلاد

Publié le 08-10-2023





بعد إصدار الحكومة مذكرة توقيف بحقه اعلن المعارض مسرا سيكسي العودة الي البلاد بعد فترة من مغادرته بسبب إغلاق مقر حزبه وسحب التصريح منه علي خلفية أحداث 20 أكتوبر من العام المنصرم وبحسب أنصار مسرا إن هذا الإعلان يعني نافذة أمل لأنصاره ، ويعد إعلان عودته مؤشرا قويا لإعطاء الأمل لأنصاره الذين قد اعتقل منهم حوالي 200 من نشطاء الحزب، لا سيما من عناصر الأمن والنظام .

وخلال تواجده في المنفي خارج البلاد طالب مسرا بالإفراج عن انصاره في المنابر الدولية وأصبح مصدر إزعاج للحكومة بعد تدويله لأحداث العشرين من اكتوبر الدموية التي اصبحت قضية رأي عام .

إن المظاهرة ضد السلطات الانتقالية، والتي أدت إلى نفي الزعيم السياسي ماسرا سيكسي وعدد من أعضاء حزبه، والتي هزت البلاد منذ عام تقريبا، كانت بمثابة بداية فترة صعبة بالنسبة لحزب “المحولون”. لكن عزيمة زعيمهم ومناصريه لم تتزعزع قط، ورغبتهم في العودة إلى المشهد السياسي الوطني أقوى من أي وقت مضى.

وبدأت الاستعدادات للعودة منذ عدة أيام، بعد إعلان نجاح ماسرا نيته العودة إلى البلاد في 18 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل يومين من ذكرى الأحداث التي دفعته إلى المنفى مع عدد من أنصاره. وشرع باقي أعضاء الحزب في تنظيف وتجديد مقر الحزب الذي تم التخلي عنه أثناء غيابهم خوفا من الانتقام.

كما شارك أنصار قائد المحولون في سلسلة من الاجتماعات الإستراتيجية سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا لمناقشة الخطوات التالية التي يجب اتخاذها بعد عودتهم. إنهم مصممون على إعادة تأسيس نفوذهم السياسي، والنضال من أجل القيم والقضايا التي يدافعون عنها، ومواصلة التزامهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان التي يدافعون عنها بحسب تصريح السيد مسرا .

وفي ظل تلك التجاذبات حوالي نصف عام من مناوئة النظام الحاكم في عهدتي المشير ديبي والفريق محمد ديبي أعلن مسرا في باكورة صباح يوم الأحد 8 أكتوبر، عبر رتل من المركبات التابعة لمجموعة التدخل الشرطية المتنقلة (GMIP) الحي الذي يقع فيه المقر الرئيسي. وأعلن حزب “المتحولون” على الفور عن اعتقال ما يقرب من 200 من أعضاء حزبه الذين مارسو الرياضة .

وقال أحد انصار مسرا سيكيسي “لقد كنا نستعد لبعض الوقت لعودة رئيسنا وبعض الأعضاء الذين أجبروا على الخروج من المنفى. نحن نقوم بتعبئة الشباب وغيرهم، وللأسف، هذا الصباح، استولت الشرطة على شرفة الأمل. وأجبروا بعض أعضائنا الذين يواصلون ترتيب الحصار على مغادرة المبنى.

ويتم القبض على عناصر أمننا الذين مارسوا الرياضة. ما زلنا لا نعرف السبب”، يوضح أحد أعضاء الحزب الذي كان يجلس على مقربة من المقر. وبعد جريمتهم، يضيف شاب آخر، انسحبت الشرطة من محيط المقر الذي سيطرت عليه. “لقد غادروا وكأن شيئاً لم يحدث”

إن العودة المعلنة للزعيم السياسي وحزبه تثير بالفعل ردود فعل قوية في البلاد. وقال احد الشباب الذين يتجمهرون حول مقر الحزب: “سنتابع عن كثب تطور هذه القصة الجذابة بينما يستعد ماسرا وحزبه للعودة إلى صدارة المشهد السياسي الوطني، واعدين بأيام مثيرة للبلاد”.