المجلس الوطني الإنتقالي يصادق علي مشروع قانون تأميم أصول شركة إسوتشاد للبترول

Publié le 29-03-2023





خلال جلسة عادية عقدت صباح اليوم 29 مارس عام 2023م بقصر الديمقراطية بحي قاسي المجلس الوطني الإنتقالي صادق علي مشروع قانون تأميم أصول شركة إسوتشاد للبترول وبعد مناقشات طالت ساعات أعتمد المجلس الوطني الإنتقالي هذا المشروع بحضور وزير المحروقات والطاقة جيراسيم لومباجيل ووزير المالية والميزانية السيد طاهر حامد انقلين ووزير البيئة والصيد السيد محمد عبدالكريم هنو والوزير الأمين العام للحكومة السيد هلكي شوا ووزير الإعلام عزيز محمد صالح .

الجلسة العامة السادسة للدورة العادية للمجلس الوطني الإنتقالي برئاسة رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الدكتور هارون كبادي كانت بحضور ست من أعضاء الحكومة أعتمد خلالها مشروع قانون تأميم شركة إسو تشاد للبترول وإجمالي اصوات النواب خلال التصويت علي اعتماد مشروع القانون كالتالي

1- 172 نائباً صوتو بنعم

2- واحد نائب امتنع عن التصويت

3- واحد نائب صوت بلا

وقد نوقش خلال هذه الجلسة مواضيع ذات الصلة متعلقة بإختصاصات أعضاء الحكومة الذين شهدو مداولات الجلسات داخل قبة البرلمان الإنتقالي حيث نوقشت مواضيع تتعلق بإختصاص كل من الجمارك والبيئة ومواضيع أخري ذات الطابع نفسه .