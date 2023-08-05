اطلاق الأنشطة التوعوية حول تعريف المواطن بحقوقه وواجباته في مجال الديمقراطية

Publié le 05-08-2023





أطلق الأمين العام لولاية وداي أبكر حسين ديديقي صباح اليوم السبت الـ5من أغسطس آب2023م ،فعاليات الأنشطة التوعوية لجمعية نجمة الشباب للثقافة والمسرح والتنمية حول موضوع “معا من اجل انتقال شامل وسلمي في تشاد”

أقيم حفل الانطلاقة الرسمية لفعاليات الجمعية بالقاعة الكبرى للاجتماعات بولاية وداي ،وبحضور الأمين العام لولاية وداي ،والعمدة النائب الأول لبلدية أبشي ،وجمع من السلطات الإدارية والعسكرية إلى جانب حضور قادة مختلف جمعيات المجتمع المدني .

رئيس جمعية نجمة الشباب للثقافة والمسرح والتنمية/حسن عبدالله حسن ،رحب بالحضور شاكرا الأمين العام على ترؤسه حفل الانطلاق ،موضحا بأن المشروع “ليس له أي صلة بالسياسة ،وإن جمعيته مدنية بحتة”.

وعن الهدف من المشروع أفصح قائلاً ” رفع مستوى الوعي للمواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في مجال الديمقراطية والاستفتاء الدستوري مع الانتخابات القادمة التي تشهدها البلاد في مقبل الأيام”.

وأضاف بأن المواطنين إذا كانوا على دراية أفضل بالعمليات السياسية والانتخابية ، فإنهم سيشاركون بشكل استباقي في العمليات السياسية والانتخابية .

ولتحقيق مشروع “معا من اجل انتقال شامل وسلمي في تشاد” تم التخطيط للعديد من الأنشطة من خلال تنظيم لقاءات مجتمعية بين السلطات والمواطنين ، تنظيم مؤتمرات صحفية ،تحريك البرامج على أثير الإذاعات المحلية الثلاثة بأبشي: وفق إنتاج وبث البرامج دقيقة على الإذاعات المحلية وعلى الشبكات التواصل الاجتماعي .

خاتما حديثه بتقديم عمق شكره لمنظمة “للمعهد الجمهوري الدولي IRI”على الدعم المالي المقدم إلى الجمعية بهدف تنفيذ المشروع ، بما يقارب 13 مليون فرنك ،وعلى الثقة التي منحها للجمعية ،كما توجه بكل امتنانه للسلطات الإدارية على تمهيدها ووقوفها بجانب الجمعية لتقديم مشروعها للمواطن .

من جهته الأمين العام لولاية وداي/أبكر حسين ديديقي ،خلال اطلاقه لأنشطة مشروع “معًا من أجل انتقال شامل وسلمي في تشاد” بقيادة جمعية نجمة الشباب للثقافة والمسرح والتنمية (AJECUD) رحب بالحضور ،معبرا عن سعادته وامتنانه .

وأشار إلى أن البلاد مقبلة إلى تنظيم انتخابات وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادة (DNIS). وأضاف بأن الاستفتاء الذي يلوح في الأفق عنصر أساسي في عملية الانتقال ، لأن العودة إلى النظام الدستوري تعتمد عليه ،وهذا يعد ضمن مخطط السلطة الانتقالية بقيادة الفريق/ محمد إدريس ديبي .

ونبه الأمين العام إلى أن الاستفتاء بحاجة إلى مشاركة قوية من جميع السكان والشرائح الاجتماعية والمهنية في البلاد باعتباره مسؤولية كل مواطن .